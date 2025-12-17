Министр иностранных дел Сергей Лавров завил, что цель Европы состоит в убеждении президента США Дональда Трампа пойти по европейскому пути в украинском вопросе и не прекращать конфликт. Об этом сообщает РИА Новости. "(Европейцы. - "Газета.Ru") молчат в отношении любых каких-то критических замечаний в адрес Вашингтона, подчиняя все свои помыслы главной цели: убедить администрацию Дональда Трампа пойти по европейскому пути в украинском вопросе с тем, чтобы не прекращать развязанную Западом войну против Российской Федерации и, как я уже сказал, перетянуть на свою сторону Дональда Трампа и его администрацию", - сказал дипломат. До этого газета The New York Times писала, что американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине в начале недели. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию. 16 декабря немецкое издание Berliner Zeitung писало, что результаты переговоров по урегулированию конфликта на Украине во многом зависят от России и Китая, тогда как Европа останется в стороне. По мнению журналистов, несмотря на то, что главы европейских стран и украинский лидер Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе, РФ и КНР во многом определяют исход этой встречи, хотя они не присутствуют за столом переговоров.