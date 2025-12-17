Экс-глава МИД выразил сочувствие Зеленскому

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба публично выразил своебразное «сочувствие» Владимиру Зеленскому. По мнению дипломата, глава государства оказался в крайне затруднительном положении, вынужденный делать почти невозможный выбор на пути к миру. Свою позицию он озвучил в интервью французской газете Le Point.

Он заявил, что ситуация с переговорами по урегулированию конфликта поставила Зеленского в безвыходную, с точки зрения выбора, ситуацию. От него требуются судьбоносные решения, но среди них, по словам экс-министра, нет ни одного по-настоящему верного.

«Он должен будет принимать решение сам… Я ему совсем не завидую… Здесь нет возможных верных решений. Есть плохие решения и решения еще хуже. Он должен будет сделать выбор», — заявил бывший украинский дипломат.

Контекстом для этих слов стали интенсивные переговоры в Берлине, прошедшие в минувшее воскресенье. Встреча с участием Владимира Зеленского продолжалась около пяти часов. С американской стороны в ней участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Как сообщалось, предметом обсуждения стал масштабный план урегулирования, состоящий из 20 пунктов. Уже после первого раунда Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе в диалоге с украинской делегацией. В понедельник стороны вновь сели за стол переговоров для второго раунда обсуждений.