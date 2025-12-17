Что происходит в мире сегодня: новые санкции США и письмо Орбана Путину

В среду, 17 декабря, стало известно о планах США ввести новые санкции против России и о письме, которое венгерский премьер Виктор Орбан направил президенту РФ Владимиру Путину. В этот же день украинцев предупредили о лишении привилегий в Польше

Террористу из Сиднея предъявили обвинение по 59 пунктам

Объединенная контртеррористическая группа австралийского штата Новый Южный Уэльс официально предъявила обвинение 24-летнему мужчине, задержанному по делу о теракте на пляже Бонди-Бич, сообщается на сайте полиции. Ранее СМИ писали, что террористов было двое - 24-летний Навид Акрам и его отец, 50-летний Саджид Акрам. Отец был ликвидирован, а сын - серьезно ранен во время задержания. В результате теракта погибли 15 человек, 41 человек, включая четырех детей, пострадали.

Обвинение против 24-летнего мужчины включает 59 пунктов, в том числе: теракт, 15 эпизодов убийства, 40 эпизодов нанесения телесных повреждений и покушения на убийство, обвинения в публичной демонстрации символов запрещенных террористических организаций. Мужчина остается в больнице под охраной полиции. Семнадцатого декабря он предстанет перед судом по видеосвязи.

Новые санкции США против России

США готовят очередной раунд санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным Bloomberg, США рассматривают введение санкций против судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть, и трейдеров, которые содействуют этим операциям. Американские власти планируют объявить о возможных мерах уже на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые санкции «вредят делу налаживания отношений», передает РИА Новости.

Орбан написал Путину письмо о заблокированных активах РФ

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить информацию о том, какие ответные меры Москва планирует предпринять в случае выдаче Украине кредита под замороженные российские активы. Об этом пишет Mandiner.

Орбан спросил Путина, учтет ли Россия голоса отдельных государств-членов по этому вопросу. По словам венгерского премьера, ответ Кремля на его письмо был ясен: россияне ответят Евросоюзу решительно, но в то же время учтут, кто и как будет голосовать на саммите ЕС. Орбан подчеркнул, что Венгрия не поддерживает конфискацию российских суверенных активов. Он указал, что это будет означать новый уровень эскалации.

Лувр предупредил о закрытии музея на фоне забастовки

В парижском Лувре заявили, что в связи с забастовкой в среду, 17 декабря, работа музея может быть сорвана. Об этом сообщается на сайте Лувра. В музее отметили, что некоторые залы могут остаться временно закрытыми, и принесли посетителям извинения за возможные неудобства.

Сотни работников Лувра объявили забастовку, заявив, что самый посещаемый музей мира неэффективно финансируется. Недавно Лувр пережил ограбление, угрозу обвала перекрытий и потоп в библиотеке.

Украинцев предупредили о лишении привилегий в Польше

Пресс-секретарь МВД и администрации Польши Катажина Галецкая заявила, что после 4 марта 2026 года живущие в стране украинцы будут рассматриваться наравне с остальными иностранцами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Галецкой, Польша планирует лишить украинцев особых прав и привилегий. МВД страны подготовило законопроект, который прекратит действие специального закона о помощи украинцам, принятого в марте 2022 года.