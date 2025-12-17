В Одессе заявили об окончании масштабного блэкаута

В Одессе завершили ликвидацию масштабного блэкаута: электроснабжение восстановлено в сотнях тысяч квартир и частных домов. По официальным данным, свет вернулся примерно в 583 тысячи домохозяйств, однако порядка 32 тысяч потребителей по-прежнему остаются без электричества. Аварийная ситуация в городе продолжалась четыре дня.

В областной военной администрации уточнили, что подача электроэнергии полностью возобновлена на всех объектах критической инфраструктуры Одесской области. После отключений, возникших из-за ударов в выходные дни, энергетикам удалось поэтапно подключить основную часть жилого фонда к сети. Тем не менее аварийные бригады продолжают работу, так как десятки тысяч абонентов всё ещё ожидают восстановления подачи электричества.

При этом народный депутат Алексей Гончаренко* (признан в РФ экстремистом и террористом) заявил с парламентской трибуны, что реальная ситуация в Одессе остаётся значительно тяжелее и без света, по его оценке, находятся сотни тысяч жителей.

Впервые с начала СВО нанесен бомбовый удар по Одесской области

Дополнительные сложности фиксируются и в районах области: в частности, в Арцизе, по информации энергетиков, электроснабжение может не появиться вплоть до 27 декабря.