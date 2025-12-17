Орбан заявил о реальной подготовке Европы к войне

Европейский союз (ЕС) ведет подготовку не только к финансовому, но и к реальному военному конфликту. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Magyar Nemzet.

«Сейчас я вижу, что все считают войну далекой перспективой, что это скорее финансовый вопрос (...) Я хотел бы предостеречь всех от легкомысленного отношения к этому вопросу, здесь ведется реальная подготовка к войне» — предупредил политик, обратив внимание на превращение немецкой экономики в военную и введение воинской повинности.

Орбан подчеркнул, что венгерская политика должна реагировать своевременно и разумно, чтобы не быть втянутой в назревающий конфликт.