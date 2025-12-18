В ЕС испугались российского ответа на кражу активов

Европейские лидеры напуганы заявлениями президента России Владимира Путина об ответе за кражу российских активов, к этой идее стали относиться еще более настороженно, пишет Financial Times (FT).
Речь в частности идет о странах, которые с опаской относятся к использованию этих средств для поддержки Украины — Бельгии, Италии и Австрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о письме президенту России Владимиру Путину, в котором он поинтересовался о возможной реакции Москвы на конфискацию ЕС российских активов. По его словам, в ответном письме Москва предупредила о «решительном ответе с использованием всех инструментов международного права».