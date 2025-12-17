Обзор иноСМИ: «Россия положит конец ЕС» и шокирующий сигнал из космоса

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия положит конец Евросоюзу, а не наоборот»

Вполне возможно, что основополагающая идея Евросоюза - ведущего постмодернистского сверхгосударства - может быть подорвана, пишет South China Morning Post. По версии автора статьи, всё больше людей осознают, что европейское единство сопряжено со «смертельными издержками», которые могут превысить выгоды для рядовых европейцев. Всё больше европейцев, находящихся в маргинальном положении, обращаются к радикальным левым и радикальным правым, всё больше простых людей считают, что суверенитет и контроль над правительством слишком ценны, чтобы отдавать их нерепрезентативным и оторванным от реальности бюрократам, обладающим слишком большой властью в Брюсселе. Почему концепция ЕС оказалась под угрозой? Автор South China Morning Post назвал главной причиной украинский кризис.

Сначала воодушевленный ЕС полагал, что объединенная Европа сможет выиграть и даже сменить власть в Москве. Теперь, похоже, происходит прямо противоположное. Европейские лидеры либо дискредитированы, либо им не доверяют. Граждане ЕС напрямую страдают от расходов на субсидирование конфликта, который их правительства не могут себе позволить и в котором не могут победить. Многие государства ЕС милитаризуют свои экономики, что неизбежно приводит к эрозии давно существующей модели социального государства. Правительства двух ведущих стран ЕС - Франции и Германии - становятся все более нестабильными, в то время как их экономики находятся в застое. При этом «мятежные» члены ЕС, Словакия и Венгрия, сближаются с Россией.

«Готовится ли Запад к войне с Россией?»

Действительно ли Британия и другие западные страны стоят на пороге настоящей войны с Россией? Судя по некоторым заявлениям, это так, но верит ли в это кто-нибудь на самом деле, задается вопросом автор The Spectator, исследователь Восточной Европы Марк Галеотти. Военные барабаны, безусловно, бьют. Главный маршал британской авиации Ричард Найтон призвал сделать «оборону и устойчивость высшим национальным приоритетом для всех». По его словам, ситуация сейчас «опаснее, чем когда-либо» за всю его карьеру. Министр вооруженных сил Британии Аль Карнс более образно предупредил, что «тень войны снова стучится в двери Европы». Тем временем Марк Рютте, неизменно склонный к паникерству генсек НАТО, нарисовал картину миллионных армий, сражающихся в апокалиптической ярости, и строго предупредил европейцев, что они должны «быть готовы к масштабам такой войны, какие пережили их бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки».

Члены НАТО взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону с двух до 3,5 процента ВВП к 2035 году. Если судить по прошлому опыту, многие не смогут достичь этой цели. Если угроза войны с Россией настолько реальна, ужасна и неминуема, то как это можно согласовать с медленными темпами перевооружения, отмечает Галеотти. Преувеличивают ли западные лидеры угрозу, чтобы оправдать обещания, данные Дональду Трампу, или же они халатно относятся к реальной опасности? Кого лучше иметь в лидерах, лжецов или предателей? Европа инфантильничала, укрываясь под военным зонтиком США, и теперь поняла, насколько это может быть неудобно. Если ЕС и Европа в целом хотят, чтобы их снова воспринимали всерьез, им действительно необходимо нарастить мышечную массу. Но вряд ли стоит оправдывать огромный рост оборонных расходов, драматизируя и запугивая, заключил автор статьи.

Финский депутат обвинил главу МИД во лжи о Второй мировой

Финский депутат от Левого альянса Йоханнес Ирттиахо раскритиковал ложное заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о России и Советском Союзе, сообщает Iltalehti. Валтонен сказала журналистам, что ни одна граничащая с Россией страна не нападала на Россию в течение ста лет. Ирттиахо подчеркнул, что это ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию.

Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года, подчеркнул депутат. Юрттиахо спросил Валтонен, не следовало ли ей проверить информацию, прежде чем озвучивать ее в средствах массовой информации. Глава МИД проигнорировала вопрос депутата.

В августе президент США объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение, объяснив это борьбой с преступностью. Это что-то новенькое - непонятно, как были сделаны выводы о слишком высоком уровне преступности, пишет Эндрю Салливан в своей статье для The Spectator. В 1992 году, когда Салливан купил свою вашингтонскую квартиру, в городе с населением около полумиллиона человек было совершено 443 убийства. В 2024-м в американской столице зафиксировали 190 убийств, тогда как население составляло 700 тысяч. В расположенном неподалеку от квартиры автора парке Меридиан-Хилл в 90-е было слишком опасно по ночам и «довольно сомнительно» днем: землю покрывали шприцы и презервативы; газон зарос сорняками; кустарники превратились в туалет для бездомных. Затем все изменилось. С наступлением нового столетия пришли новые деньги, а вместе с ними и 150 тысяч новых (в основном белых) жителей, цены на недвижимость взлетели, а уровень преступности упал.

Старые жилые кварталы подверглись джентрификации (вытеснение малообеспеченных жителей). Парк засеяли заново, в нем начали играть во фрисби и устраивать пикники. Салливан подчеркнул, что эпоха Барака Обамы была для города удачной. Но на окраинах по-прежнему царил хаос. Протесты Black Lives Matter деморализовали полицию, преступность снова резко возросла. Однако с юридической точки зрения «чрезвычайное положение» Трампа было безосновательным. Но в результате город мгновенно изменился - стал спокойнее, тише, адекватнее, считает автор статьи. Прошло целых десять дней, прежде чем его на улице оскорбил психически больной бездомный - раньше это случалось ежедневно. Данные подтвердили впечатления Салливана: насильственные преступления в городе сократились на 50 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года; а количество ограблений снизилось на 35 процентов. По мнению автора статьи, в этом парадокс жизни в Америке в 2025 году: президент, который регулярно нарушает закон для поддержания порядка, и городские власти, уполномоченные бороться с преступностью, но неспособные это сделать.

Человечество получило сигнал возрастом 13 миллиардов лет

Древний гамма-всплеск из дальнего космоса достиг Земли, позволив ученым заглянуть в раннюю Вселенную. Полученные данные удивили исследователей и поставили под сомнение существующие теории, пишет немецкое издание Focus. Астрономы зафиксировали сигнал длительностью приблизительно десять секунд, испущенный около 13 миллиардов лет назад. Эта вспышка света позволяет заглянуть в эпоху, когда Вселенной было всего около 730 миллионов лет.

Сигнал представляет собой отголосок взрыва звезды - сверхновой - произошедшего на ранней стадии космической истории. Расширение Вселенной растянуло сигнал. Исследование предполагает, что полученная информвация открывает новые перспективы для изучения того, как формировались первые звезды и галактики. Ученые подчеркивают, что это первый случай прямого обнаружения отдельных звезд этой ранней эпохи. Для детального анализа использовался космический телескоп Джеймс Уэбб. Он помог ученым увидеть, что старинный взрыв выглядел в точности как современные взрывы сверхновых. Исследователи считают, что сложные звездные процессы могли возникнуть раньше, чем считалось до этого.