Глава МИД Ирана обратился к России

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран признателен Москве за поддержку страны в период атак со стороны США и Израиля. Об этом он сообщил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы хотели бы поблагодарить Россию за поддержку, когда США и сионистский режим атаковали Иран», — сказал дипломат.

При этом глава иранского МИД охарактеризовал российско-иранские отношения как многосторонние и масштабные. По словам Аракчи, подписание договора о стратегических отношениях задало дополнительный импульс развитию контактов между Москвой и Тегераном.

Лавров подтвердил готовность России поддержать Иран в случае эскалации

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который он называл «основным объектом» операции.