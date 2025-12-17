Проведение президентских выборов на Украине выгодны российскому руководству. Такое заявление сделала психолог 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» Юлия Паевская, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Нарратив о выборах на Украине впервые начала продвигать Россия, и его распространение выгодно [президенту России] Владимиру Путину», — заявила она.

Паевская отметила, что недавно вернулась с конференции стран Североатлантического альянса. По ее словам, дискуссии о выборах выглядят нереалистично на фоне обсуждения стран НАТО возможного обострения ситуации.

О необходимости провести выборы на Украине 11 декабря заявил президент США Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.

Власти Украины допустили проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней. Разработкой законопроекта для реализации этой инициативы займется рабочая группа при профильном комитете Верховной Рады Украины.