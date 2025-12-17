Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал новые заявление президента США о Венесуэле и оценил вероятность военного вторжения американцев в эту страну в обозримой перспективе.

Ранее Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США всю нефть, землю и иные «украденные» активы. Он указал, что сейчас у берегов Боливарианской республики скапливается значительная военная сила. «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще никогда не видели — до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас», — заявил американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Данные заявления Трампа — это элемент информационно-психологического давления на Каракас. Ими Трамп пытается «зацементировать» смену режима в Венесуэле. О возможной военной операции США против Венесуэлы говорится уже полгода, но тот, кто хочет атаковать, атакует, а не кричит об этом. То есть «собака, которая лает, не кусает». Для смены режима в Венесуэле США понадобится отправить туда военный контингент в 100 тыс. человек и более, а сейчас в регионе сосредоточено всего 10 тыс. американских военных. Они могут, условно говоря, обстрелять Венесуэлу ракетами «Томагавк», но к смене режима это не приведет. Для этого понадобится широкомасштабное вторжение, подразумевающее отправку пехотинцев. Пока же речь идет об имитации попытки смены режима, благодаря которой Трамп хочет заставить [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро принять его правила. При этом в первую очередь Трамп хочет заставить Мадуро отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Вместе с тем политолог допустил, что США начнут проводить в Венесуэле «тактические военные операции».

«Речь идет об операциях наподобие тех, что США проводили в Иране. Там американские бомбардировщики нанесли удары, но никакого широкомасштабного вторжения в страну не было. Полагаю, аналогичный сценарий возможен и в случае с Венесуэлой. Но вот такие ограниченные бомбардировки тоже не сменят режим. При этом если США отправят в Венесуэлу большой военный контингент, то конфликт превратится для них во "второй Вьетнам"», - сказал специалист.

Ранее Венесуэла осудила притязания Трампа на природные богатства и землю.