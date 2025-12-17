Хакеры во Франции украли данные более 16,4 миллиона человек

Хакерская группировка, организовав кибератаки на системы Министерства внутренних дел Франции, получила доступ к данным более 16,4 миллиона человек. Об этом сообщает газета Le Figaro.

"Мы успешно скомпрометировали МВД Франции. Как сообщают французские СМИ, власти признали только то, что мы получили доступ к почтовым серверам правительства. Почему вы не говорите о данных 16 444 373 лиц, к которым мы смогли получить доступ, скомпрометировав реестры вашей полиции?", - приводит газета отрывок из заявления преступной группировки.

В материале утверждается, что хакеры, взломавшие системы МВД Франции, получили доступ к списку разыскиваемых лиц и к базе данных о прошлых судимостях, где содержится информация о преступниках, пострадавших и свидетелях.

Один из пользователей форума, на котором было опубликовано заявление хакерской группировки, предположил, что кибератака могла стать актом мести за задержание членов группировки Shiny Hunters. Якобы злоумышленники, взломав систему МВД, дали властям сигнал, что у них есть возможность связаться с ними для переговоров, а в противном случае данные будут обнародованы.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес подтвердил, что ведомственные системы подверглись хакерской атаке, однако он заверил, что "нет следов того, что системы были серьезно скомпрометированы".