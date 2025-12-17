На Западе призвали Трампа объявить победу России в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп должен публично объявить победу России в конфликте на Украине. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.

«Самое важное, что Трамп еще не сделал, — это не заявил, что война окончена, а Россия победила», — заявил Макгрегор.

Аналитик подчеркнул, что Украина и страны Европы должны признать факт победы России.

Ранее стало известно, что на Западе согласовали условия гарантий безопасности для Украины, которые станут основой для мирного соглашения. Уточняется, что западные дипломаты одобрили предложенные параметры гарантий в закрытом режиме. По информации источников, США и Европа, одобрили два документа, в которых предложены гарантии безопасности.