Трамп назвал «ненавистников» Израиля среди американских политиков

На ежегодном приёме в Белом доме по случаю Хануки президент США Дональд Трамп заявил, что Конгресс страны «становится антисемитским», намекнув на ослабление влияния Израиля. В своей речи американский лидер также неожиданно раскрыл новые детали о дорогостоящем проекте бального зала, стоимость которого, по его словам, выросла до 400 миллионов долларов.

Торжественный приём в честь Хануки в Белом доме превратился в политическую трибуну для Дональда Трампа. Большую часть своей речи американский президент посвятил перечислению своих заслуг перед Израилем, однако тон его выступления резко сменился, когда он перешёл к оценке текущей ситуации в Вашингтоне.

Трамп заявил, что всегда будет «другом и защитником еврейского народа», но с тревогой констатировал перемены. По его словам, ещё 10–15 лет назад сильнейшим лобби в столице было еврейское, олицетворяемое поддержкой Израиля, однако сейчас эта мощь ослабевает. Особую озабоченность президент выразил в связи с настроениями в американском Конгрессе, который, по его мнению, «становится антисемитским». Президент США напрямую назвал имена прогрессивных демократов, входящих в так называемый «Отряд», в частности, упомянув конгрессвумен Ильхан Омар, заявив, что она «ненавидит евреев».

«Вы должны быть очень осторожны, потому что произошли большие перемены», — предупредил Трамп аудиторию, в которой, впрочем, преобладали его сторонники-республиканцы, включая и нескольких либеральных политиков вроде демократа от Флориды Джареда Московица.

Развивая тему, Трамп заявил, что в Конгрессе теперь «много людей, которым не нравится Израиль», и что ситуация ухудшается, хотя в Сенате пока в меньшей степени. Он сослался на свои кулуарные разговоры с законодателями как на источник этой тревожной информации. Кроме того, президент США выразил возмущение теми, кто, по его мнению, преуменьшает ужасы, устроенные ХАМАСом, а также осудил недавнее смертельное нападение террористов на еврейское празднование Хануки в австралийском Бонди-Бич.

«Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны», — призвал он присутствующих.

Характерно для стиля Трампа, речь не ограничилась одной темой. В ходе своего выступления он сделал неожиданное откровение о проекте нового бального зала Белого дома, стоимость которого, похоже, продолжает расти.

«Бальный зал стоимостью 400 миллионов долларов, — заявил президент. — Это будет самый красивый бальный зал... В нём стеклянные окна толщиной в пять дюймов. Непробиваемые ничем, кроме гаубицы».

Ранее федеральный судья отклонил иск защитников природы, пытавшихся остановить строительство. Трамп саркастически заметил: «Кто же, кроме нас, подал бы в суд, чтобы остановить строительство прекрасного бального зала стоимостью 400 миллионов долларов?» Примечательно, что изначально проект оценивался в 200 миллионов, затем сумма выросла до 300 миллионов, и вот теперь, судя по всему, впервые публично была названа цифра в 400 миллионов долларов.