Министерство иностранных дел Таджикистана осуждает убийство четвероклассника Успенской средней школы поселка Горки-2 в Одинцово. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В связи с данным обстоятельством посол Российской Федерации в Республике Таджикистан С.Григорьев был вызван в МИД Таджикистана и ему была вручена нота с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона», — говорится в заявлении.

В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной ребенка.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как заявили в Следственном комитете, задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, а также рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы.