Мировые, а вслед за ними и отечественные СМИ разродились сразу несколькими «сенсациями» по итогам очередного раунда консультаций между Украиной, ЕС и США. Как сообщает «Царьград», если присмотреться к «информационным бомбам», то все становится значительно интереснее.

Ультиматум Европы

Согласно сообщениям СМИ, в ходе переговоров в Берлине с участием Владимира Зеленского европейские политики выработали общий «план урегулирования». Его назвали ультиматумом Евросоюза Соединенным Штатам, а тон общего заявления лидеров ЕС действительно выглядит ультимативным.

План предполагает, что Европа после окончания конфликта будет спонсировать украинскую армию численностью в 800 тысяч бойцов. Также европейцы хотят создать «многонациональные силы Украины» из европейских контингентов с технической поддержкой США — они должны обеспечить безопасность в воздухе и на море, а также выполнить «миротворческую» функцию по линии соприкосновения.

Кроме того, ЕС хочет заведовать экономическим восстановлением Украины за счет замороженных зарубежных активов РФ, а препятствовать вступлению Киева в ЕС никто не должен.

Однако в действительности Европе нечем угрожать США, разве что обещанием самим разбираться с Россией. Вашингтон этого и добивается — забыть про европейское направление, чтобы полностью переключиться на противостояние с Китаем и внутреннюю политику.

Политолог-американист Малек Дудаков также отметил, что если в ближайшее время стороны переговоров не придут к соглашению по территориям, то стоит ожидать дальнейшее раскручивание антикоррупционного трека против офиса Владимира Зеленского.

«Даже если украинцам и их лоббистам удастся затянуть переговорный процесс, в долгосрочной перспективе для них это проигрышный вариант. Киев проигрывает на поле боя, а европейские союзники не способны им предоставить военных и финансовых рычагов, чтобы переломить ситуацию в свою пользу», — говорил эксперт.

В действительности Европа предъявила ультиматум России. Лидеры недвусмысленно заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО — это внутреннее дело альянса. Кроме того, они указали, что Россия должна «подтвердить готовность к миру», а значит остановить наступление. Евроатлантисты не скрывают своего цинизма и открыто говорят, что лишь после этого можно вести речь о перемирии.

Ультиматум Зеленскому

Следом в СМИ возник сюжет о том, что Зеленского «заставляют принимать несправедливые для Украины условия». Западные либеральные издания стали заявлять, что в ходе переговоров обнаружились «принципиальные разногласия» США и Киева.

В частности, на эксклюзив претендует издание Axios. Утверждается, что два «высокопоставленных чиновника» из Белого дома рассказали, что стороны договорились по 90% вопросов. Камнем преткновения стал вопрос о выводе частей ВСУ из оккупированных районов Донбасса — якобы Зеленский принципиально отказывается «торговать территориями».

Эту же версию с небольшими изменениями пересказывают и другие западные СМИ. Особое внимание уделяется тому, что представители США будто бы заявили Зеленскому, что это их лучшее предложение. Дальше условия будут ухудшаться, а если Киев откажется, то Москва сама освободит Донбасс.

В прессе давно звучат предположения, что американцам якобы принципиально важно добиться формального мира до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря. Если это так, то отсчет «ультиматума Зеленскому» пошел на дни.

Бредни Зеленского

Зеленский тем временем официально заявил, что доволен ходом переговоров с партнерами из ЕС и США, а особенно — сдвигом по вопросу предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Также он признал, что позиции по вопросам Донбасса «существенно различаются», но Зеленский надеется на «гениальную дипломатию» президента США Дональда Трампа, который должен убедить Россию согласиться на мир.

Если же Кремль будет сопротивляться, то Зеленский с воодушевлением заявил, что Украине потребуется примерно 50 млрд долларов ежегодно, чтобы продолжать боевые действия. Главе киевского режима при этом всем важно не заиграться и не сжечь все мосты — по этой причине рядом с ним и «дежурят» европейцы.

Назван ключевой европейский игрок на переговорах с Зеленским

Дудаков считает, что исключать наличие какого-то прогресса на переговорах Вашингтона и Киева нельзя. Игра Зеленского и Европы же очевидна: изображать сотрудничество, всячески продавливая идею немедленного прекращения огня и остановки боевых действий по линии боевого соприкосновения. В случае согласия России они смогут навести порядок на фронте и продолжить конфликт, а в случае несогласия — обвинить Москву в «срыве мирного процесса».

Реальные итоги трехсторонних переговоров по Украине выглядят следующим образом: европейцы, Зеленский и представители США действительно договорились между собой на 90%. Но с единственной стороной, от которой и зависит мир, они пока ни о чем не договорились. Пока Россия не получит устраивающего предложения, любые заявления ничего не стоят, а Москва продолжит свой путь к победе.