Раскрыта позиция Европы относительно мирного соглашения по Украине

Европейские лидеры неоднократно заявляют, что поддерживают Украину ради защиты демократии и международного права, однако для них есть мотивация с "личной выгодой". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как говорится в тексте, плохая мирная сделка может привести к более масштабному конфликту на континенте. По мнению авторов, Европа не хочет позволить выйти России из мирных переговоров в позиции с значительно расширенными производственными мощностями, воспринимающую НАТО как "слабую организацию".

"Для Европы, как и для Украины, плохая мирная сделка, оставляющая Киев слабым и уязвимым, на данный момент хуже, чем полное отсутствие сделки", - говорится в тексте.

До этого газета The New York Times писала, что американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине в начале недели. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.