Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони представлена как ключевой игрок от Европы. По крайней мере, такое ощущение сложилось на переговорах в Берлине, пишет Financial Times.

Так, 15 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в окружении европейских лидеров. Рядом с ним — прямо в центре — сидела Мелони.

«В дипломатической хореографии такие решения о рассадке имеют значение: на том ужине в Берлине… лидер Италии была представлена ​​как ключевой европейский игрок», — подчеркивает издание.

Собеседник FT отметил, что Европе предстоит «решающая неделя», которая может определить значимость ЕС как международного игрока, и Италия «весьма важна» в этом процессе.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что договоренности, достигнутые на переговорах по украинскому урегулированию с участием Евросоюза, могут быть неприемлемы для России.