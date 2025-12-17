СМИ указали на ключевого игрока от Европы на переговорах с Зеленским
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони представлена как ключевой игрок от Европы. По крайней мере, такое ощущение сложилось на переговорах в Берлине, пишет Financial Times.
Так, 15 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в окружении европейских лидеров. Рядом с ним — прямо в центре — сидела Мелони.
Собеседник FT отметил, что Европе предстоит «решающая неделя», которая может определить значимость ЕС как международного игрока, и Италия «весьма важна» в этом процессе.
В РФ раскрыли цели массированной ночной атаки по Украине
Ранее Дмитрий Песков говорил, что договоренности, достигнутые на переговорах по украинскому урегулированию с участием Евросоюза, могут быть неприемлемы для России.