В Германии заговорили о гарантиях, но призвали не останавливать боевые действия

В Берлине прошли переговоры, посвященные возможному мирному урегулированию конфликта на Украине. В обсуждениях участвовали представители США и Киева, а площадку предоставила Германия. Итоги встречи оказались противоречивыми.

В переговорах приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Хозяином встречи выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Именно он после завершения консультаций заявил о «значительном продвижении» в вопросе готовности США и Европы предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня, пишет Царьград.

При этом канцлер допустил возможность направления немецких военных на Украину. По его словам, такие силы могли бы действовать в демилитаризованной зоне и выполнять функции сдерживания. Однако он сразу оговорился, что окончательных решений по этому вопросу нет. Вместе с тем Мерц подчеркнул, что позиция Вашингтона, предполагающая защиту Украины после прекращения огня «как если бы она была территорией НАТО», стала для Берлина новой и неожиданной.

На фоне разговоров о мире в западных столицах прозвучали и иные оценки. Британский генерал-лейтенант Дэвид Лики заявил, что боевые действия против России необходимо продолжать. По его мнению, если конфликт затянется еще на 2–3 года, российская экономика, работающая в условиях военного режима, может не выдержать нагрузки, что приведет к росту внутреннего недовольства.

Генерал отметил, что действующие санкции, по его оценке, остаются недостаточно эффективными из-за обходных схем. Он призвал к резкому усилению ограничительных мер, в том числе против банковской системы, валютных операций и торговли ресурсами, прежде всего нефтью. Ключевым аргументом Лики стало утверждение о том, что «военная экономика» не способна долго функционировать.

В случае же заключения мира, считает британский военный, Россия получит стратегическую паузу на 3–4 года. Этого времени, по его версии, хватит для восстановления и модернизации вооруженных сил, наращивания добычи нефти и накопления резервов. Именно поэтому он фактически выступил против скорого прекращения конфликта, настаивая на его продолжении.