Украина начала принудительную эвакуацию семей из Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Власти Украины эвакуируют семьи из Святогорска, которому, якобы ничего не угрожало. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена и в восьми окрестных селах», — отмечается в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Богуславске и Новой Кругляковке Харьковской попала в окружение в результате российского продвижения у Оскольского водохранилища.

Военный эксперт, что единственным логическим путем для Киева остался путь через само водохранилище, которое находится под контролем российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).