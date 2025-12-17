Названы три причины агрессии США в адрес Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп своими действиями против Венесуэлы хочет свергнуть правительство Николаса Мадуро, захватить контроль над нефтью, а также остановить поток людей и наркотиков из латиноамериканской страны в США. К такому выводу пришли журналисты телеканала Sky News, проанализировав публикации американского лидера в соцсетях.

По мнению авторов, на первый взгляд действия США кажутся частью антинаркотической миссии, однако все это часть более большого плана. Трамп хочет вернуть "нефть, доходы и влияние". Американский лидер "полон решимости утвердить контроль за Западным полушарием", говорится в тексте.

В материале отмечается, что президент США преследует три цели. Свергнуть президента Николаса Мадуро и установить "покладистое правительство", захватить контроль над нефтью "посредством коммерческого партнерства, а не силы", а также остановить "любую контрабанду наркотиков и людей в США".

Венесуэла ответила на требование Трампа отдать США нефть и земли

10 декабря США при помощи авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Трамп заявил, что Вашингтон оставит нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Соединенные Штаты конфискуют задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.