Трампа уличили в желании ослабить Европу

Саммит лидеров Европейского союза (ЕС) покажет, сможет ли президент США Дональд Трамп расколоть объединение, или блок сможет сохранить единство. Об этом говорится в статье Politico.

Отмечается, что разногласия между европейскими странами по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины обнажили более глубокие разногласия о том, как действовать в условиях нового миропорядка и беспрецедентного давления со стороны США.

«Они хотят ослабить нас», — уличил американцев высокопоставленный чиновник европейского объединения.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что не стоит ожидать от Трампа масштабных обязательств США перед Украиной.