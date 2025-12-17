Православные верующие в США провели пикеты у Капитолия и Белого дома

В Вашингтоне состоялась публичная акция в поддержку Украинской Православной Церкви (УПЦ). Православные верующие из США, а также правозащитники и юристы провели пикеты у зданий Капитолия и Белого дома, передает РЕН ТВ.

Мероприятие, названное «Днём действия православных христиан», объединило около 200 участников. Они вышли с плакатами, на которых были написаны основные требования активистов.

Среди ключевых лозунгов: призывы освободить митрополита Арсения, отменить действие законы, направленные против УПЦ. Также участники требуют прекратить практику тюремного заключения представителей духовенства.

Параллельно с уличной акцией организаторы провели серию встреч с членами Конгресса и Сената США. Цель - проинформировать американских законодателей о ситуации с религиозными свободами на Украине и призывать к защите прав верующих.

Таким образом, инициативная группа стремится привлечь внимание международного сообщества и политиков США к положению Украинской Православной Церкви. Акция прошла организованно и была освещена соответствующими группами.