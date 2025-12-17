Эксперт рассказал, как угроза конфликта с Россией ведет к расколу ЕС

Резкая критика президента США Дональда Трампа привела к расколу в Евросоюзе по вопросу урегулирования конфликта на Украине, также там начали понимать последствия военного столкновения с Россией. Об этом заявил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам, конфликтолог Февзи Айтадж.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico выступил с критикой Евросоюза, отметив, что рост военных расходов и финансирование Украины ведет к разрушению объединения. По мнению Трампа, если Европа продолжит в том же духе, то многие ее страны будут нежизнеспособными.

По словам турецкого эксперта Февзи Айтаджа, критика американского лидера указывает на раскол среди западных стран.

«Несмотря на существование Европейского союза как единого политического образования, в вопросах, связанных с Россией и Украиной, говорить о консенсусе уже не приходится. Европейские государства все чаще отстаивают различающиеся, а подчас и противоположные позиции, в том числе на внутриполитическом уровне», — констатировал он.

При этом эксперт назвал показательной реакцию ряда стран Восточной Европы, которые пытаются не допустить военного конфликта с Россией.

«Появилось понимание того, какими катастрофическими могут быть последствия такого столкновения», — заявил Айтадж.

Напомним, что ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал идею ряда лидеров перевести военную учебную миссию Европейского союза на Украину. По его словам, Будапешт не допустит пересечения этой красной линии.