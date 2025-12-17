Что произошло в мире 17 декабря: пожар в Зимнем Дворце и теракты в Римском аэропорту

17 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — пожар в Зимнем Дворце и теракты в Римском аэропорту. Подробности — в материале «Рамблера».

Пожар в Зимнем Дворце

17 декабря 1837 года в Зимнем дворце Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Он случился во время правления Николая I и стал одним из самых разрушительных пожаров в истории Российской империи. Огонь охватил второй и третий этажи дворца, уничтожив интерьеры, созданные знаменитыми мастерами: Растрелли, Кваренги, Монферраном и Росси. Погибли многие ценные рукописи и хроники, связанные с ключевыми событиями российской истории, включая восстание декабристов и русско-турецкие войны. Также были безвозвратно утрачены многочисленные произведения искусства и предметы быта.

Теракты в Римском аэропорту

17 декабря 1973 года в Римском аэропорту произошла серия терактов. Палестинские боевики открыли огонь в здании аэровокзала, а затем уничтожили американский самолет Boeing 707. После этого они захватили немецкий Boeing 737, с которым направились в Афины, а затем в Дамаск и Кувейт. В Кувейте террористы отпустили оставшихся заложников, а сами вскоре были освобождены. В результате этих событий погибло 34 человека: двое в здании аэропорта, тридцать — в американском самолете и двое — в немецком.

Морское сражение в заливе Сирт

17 декабря 1941 года в заливе Сирт развернулось первое морское сражение между британским королевским флотом под командованием Филипа Виана и итальянским военно-морским флотом под руководством Анжело Иакино. Несмотря на тактический успех британцев, которые заставили отступить более мощный флот Иакино, потери с британской стороны оказались значительно серьезнее.

Премьера фильма «Кинг Конг»

17 декабря 1976 года состоялась премьера американского фильма «Кинг Конг», который снял режиссёр Джон Гиллермин. В главных ролях выступили Джефф Бриджес, Чарльз Гродин и Джессика Лэнг. По жанрам картина относится к приключениям, фильмам ужасов, мелодрамам, триллерам и фэнтези. Съемки фильма проходили на Гавайях, в Лос-Анджелесе, Сан-Педро и Нью-Йорке. Они продолжались с 15 января по 27 августа 1976 года.

Выборы в Государственную думу

17 декабря 1995 года состоялись выборы в Государственную думу Российской Федерации II созыва. Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.