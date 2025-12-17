США и Европа разработали два документа по поддержке Украины после СВО

Американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации издания, впервые за несколько месяцев представители Европы заявили о плодотворном сотрудничестве с США. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине в начале недели. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Как следует из текста, в одном из документов излагаются общие принципы об обязательствах в рамках гарантий безопасности. Другую часть представители США описали как «оперативный документ для военных» о том, как американские и европейские силы будут сотрудничать с украинскими военными, чтобы гарантировать предотвращение нового конфликта.

Ни один из документов на данный момент опубликован не был, пишет NYT.

