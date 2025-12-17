ЕС отказался предоставлять финансовую помощь Грузии

Европейский союз не планирует предоставлять Грузии финансовую помощь по итогам 2025 года.

Об этом сообщили «Известиям» в Еврокомиссии.

Речь идет о €120 млн, выделение которых было заморожено ещё в 2024 году, поскольку Брюссель выразил «серьёзные опасения» по поводу «отката от демократических принципов и нарушения верховенства права» в Тбилиси.

В Европарламенте изданию заявили, что возобновление поддержки маловероятно и в 2026 году без явных политических изменений со стороны грузинских властей.

В Еврокомиссии также полагают, что Грузия, получившая статус кандидата в 2023 году, не соответствует критериям для вступления в сообщество.

Нынешний политический курс, который в Европе считают «авторитарным», ставящим под сомнение перспективу членства страны в ЕС к заявленному Тбилиси 2030 году.

Ранее директор Четвёртого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин заявил, что Москва всерьёз настроена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что та не станет «разменной монетой» в играх против России.