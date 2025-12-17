США довели Европу до слез из-за российских активов

Администрация президента США Дональда Трампа добилась срыва плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов на сумму 210 млрд евро для финансирования помощи Украине. Об этом Politico рассказал один из европейских чиновников, признавшись, что ему «хотелось плакать» во время одного из последних обсуждений по активам.

«Мне хотелось плакать», — сказал он американским журналистам, описывая настроение на встрече министров по делам ЕС в Брюсселе. Там, в том числе проходило обсуждение по поводу использования российских активов.

Авторы материала в целом отмечают, что США оказывали давление на ряд правительств стран ЕС.

Дмитриев пояснил, как именно использование российских активов навредит самой Европе

В Европе на протяжении нескольких месяцев активно обсуждали возможность изъятия российских замороженных активов, которые хранятся в Европе. При помощи этих средств в ЕС планировали организовать для Украины так называемый «репарационный кредит». В России прямо заявили, что действия европейских стран являются воровством. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточил, что это «жестокая игра» со стороны ЕС. Действия западных стран, добавил он, могут привести к тому, что инвесторы попросту откажутся хранить в Европе свои деньги.