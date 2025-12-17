Сербия в возможном конфликте между Европой и Россией находится на своей собственной стороне. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас мир находится на пороге большого конфликта, и цель Сербии — сохранить мир и развивать свою экономику. Вучич напомнил, что республика потеряла почти 29 процентов населения во время Первой мировой войны.

Вучич ожидает решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии" в ближайшие дни

«Мы не будем воевать, будем укреплять армию, покупаем много систем, чтобы люди чувствовали себя спокойно, чтобы знали, что у нас есть очень сильные факторы сдерживания и что те, кто попытается что-либо сделать, знают, что это невозможно, потому то их потери были бы неоправданными», — сказал он.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что риск войны между Европой и Россией в настоящий момент реален. Он добавил, что Москва обеспокоена из-за слоганов о необходимости ремилитаризации, которые звучат во многих европейских столицах.