Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему Залужный не пойдет в президенты Украины

Бывший главком вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный вряд ли согласится занять пост президента страны. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
По его словам, любой кандидат, который согласится занять должность президента Украины - это "фактически камикадзе", так как после нынешнего главы государства Владимира Зеленского "останется рухнувшая экономика и вообще кризис в стране". При этом быстро исправить сложившуюся ситуацию на Украине будет сложно, отметил Прозоров.
Залужному, как полагает экс-сотрудник СБУ, после прихода к власти пришлось бы столкнуться с той же волной ненависти, как и Зеленский сейчас, поскольку он не сможет быстро наладить нормальную жизнь на Украине.
Залужный предупредил о гражданской войне на Украине после завершения конфликта
До этого Залужный заявил, что после окончания боевых действий на Украине может наступить полоса нестабильности, чреватая серьезными рисками вплоть до начала гражданской войны. Он напомнил, что в украинские города с фронта вернутся сотни тысяч людей, которые столкнутся с отсутствием работы, жилья и возможности самореализации, что может толкнуть их на путь криминальной деятельности и "конфликта с обществом".