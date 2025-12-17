Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему Залужный не пойдет в президенты Украины

Бывший главком вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный вряд ли согласится занять пост президента страны. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, любой кандидат, который согласится занять должность президента Украины - это "фактически камикадзе", так как после нынешнего главы государства Владимира Зеленского "останется рухнувшая экономика и вообще кризис в стране". При этом быстро исправить сложившуюся ситуацию на Украине будет сложно, отметил Прозоров.

Залужному, как полагает экс-сотрудник СБУ, после прихода к власти пришлось бы столкнуться с той же волной ненависти, как и Зеленский сейчас, поскольку он не сможет быстро наладить нормальную жизнь на Украине.

Залужный предупредил о гражданской войне на Украине после завершения конфликта

"Если Залужный умный, а он действительно умный, он никогда не согласится на эту должность", - заключил Прозоров.

До этого Залужный заявил, что после окончания боевых действий на Украине может наступить полоса нестабильности, чреватая серьезными рисками вплоть до начала гражданской войны. Он напомнил, что в украинские города с фронта вернутся сотни тысяч людей, которые столкнутся с отсутствием работы, жилья и возможности самореализации, что может толкнуть их на путь криминальной деятельности и "конфликта с обществом".