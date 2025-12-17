Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России

В парламенте Финляндии разгорелся скандал. Во время пленарного заседания депутат от "Левого Союза" Йоханнес Юрттиахо обвинил главу финского МИД Элину Валтонен во лжи. Причиной послужили слова последней о том, что на Россию за последние сто лет якобы никто не нападал, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Iltalehti.

"Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года", — цитирует издание слова парламентария.

Он также порекомендовал помнить, что советско-финская война закончилась поражением Финляндии, что во многом и привело к участию страны во вторжении в Советский Союз во время Великой Отечественной войны.

Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией

Президент США Дональд Трамп объявил нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также заявил о блокаде танкеров, следующих в эту страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social.

"За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией", – написал Трамп.

Президент США объявил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он также предупредил, что Соединенные Штаты будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.

"Шок для них будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли", — заявил глава Белого дома.

Мерц утверждает, что США согласились "защищать" Украину как страну НАТО

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что представители США согласились предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, а также "защищать" ее как одну из стран альянса. По его словам, произошло это во время переговоров по мирному урегулированию на Украине, прошедших в Берлине, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF "Was nun?".

"Вчера мы сделали значительный шаг вперед в плане готовности американцев вместе с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня. Мы даже обсуждали аналогичные гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 договора НАТО, которая касается обязательств по взаимной помощи. И вчера мы достигли того, что высказали и договорились об этом, даже в письменной форме", - сказал политик.

По словам Мерца, речь идет о гарантиях безопасности для Украины на период после прекращения огня.

"И эти гарантии безопасности американцы вчера согласились предоставить", - заверил канцлер.

Лукашенко дал совет Киеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV посоветовал Киеву не будить "спящего медведя", а найти нормальные отношения. Он также добавил, что эскалация конфликта будет опасна для всего мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Белта.

"Если ты (Киев – ред.) живешь рядом с этим "спящим медведем", ну, не буди его, найди нормальные отношения", - отметил Лукашенко, говоря об упущенных возможностях для мирного сосуществования.

По словам политика, эскалация конфликта на Украине будет очень опасной не только для Европы, но и для всего мира, пишет РИА Новости.

"Если эскалация продолжится, последствия могут быть очень тяжелыми для Европы и для всего мира", - сказал президент Белоруссии.

В Киеве запаниковали после резких слов Навроцкого о Зеленском

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ссора президента Польши Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского грозит прекращению поставок и логистическому коллапсу ВСУ. Он отметил, что глава киевского режима зря надеется на связи с премьером Польши, сообщает РИА Новости.

"Навроцкий постоянно говорит ему (Зеленскому — Прим. Ред.), что у Киева не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным. А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ", — сказал эксперт.

Соскин отметил, что президент Украины зря рассчитывает на связи с премьером Польши Дональдом Туском, который сам находится в крайне натянутых отношениях с Навроцким.