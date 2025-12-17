Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине близко. Об этом он сказал журналистам.
Трамп пожаловался на изменение позиции Украины по урегулированию конфликта
Ранее Трамп также оценил переговоры, которые прошли в Берлине между американской делегацией и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп тогда положительно оценил ход беседы. В Кремле ранее отмечали, что Россия не получала новый документ по переговорам, но ряд ключевых вопросов по-прежнему требует обсуждения. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил, что переговоры в целом проходят продуктивно, но пока рано говорить о том, что они идут «семимильными шагами».