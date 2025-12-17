Трамп предупредил Венесуэлу о «невиданном шоке»

Президент США Дональд Трамп предупредил Венесуэлу об ожидающем ее «невиданном шоке». Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, республика столкнется с беспрецедентным потрясением на фоне роста военной активной США. Трамп также потребовал от Венесуэлы вернуть США «всю нефть, землю и другие активы», которые она «украла».

Трамп обвинил Венесуэлу в краже американской земли и нефти

Ранее американский лидер признал действующие власти Венесуэлы террористической организацией. Он аргументировал это тем, что «незаконный» режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.