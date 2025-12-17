Трамп обвинил Венесуэлу в краже американской земли и нефти
Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США всю нефть, землю и иные «украденные» активы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Он указал, что сейчас у берегов Боливарианской республики скапливается значительная военная сила.
Трамп признал власти Венесуэлы террористами
Также глава Белого дома объявил о признании действующих властей Венесуэлы иностранной террористической организацией. По его словам, «незаконный» режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.