Туск надоел Навроцкому частыми звонками и остался без ответа
Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что уже несколько недель не может связаться с президентом страны Каролем Навроцким. По словам политика, глава государства перестал отвечать на телефонные звонки, сообщает портал Onet.
Он отметил, что поначалу контакт между сторонами был стабильным: Навроцкий поддерживал обмен сообщениями и телефонные переговоры. Однако, по словам премьера, президент и его окружение сейчас «делают всё для эскалации конфликта» и вмешательства в полномочия правительства.
Туск добавил, что прекращает попытки связаться с канцелярией президента, поскольку считает текущее взаимодействие невозможным.
По данным польских СМИ, напряжение между Навроцким и Туском усилилось на фоне споров о внешнеполитическом курсе Варшавы. Одним из камней преткновения стал вопрос об украинских беженцах, которых президент Польши хочет лишить льгот.