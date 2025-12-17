Туск надоел Навроцкому частыми звонками и остался без ответа

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что уже несколько недель не может связаться с президентом страны Каролем Навроцким. По словам политика, глава государства перестал отвечать на телефонные звонки, сообщает портал Onet.

«Я предпринимаю попытки наладить тесное сотрудничество с президентом по вопросам внешней политики, но на протяжении многих недель нет никакой реакции, включая игнорирование звонков», — рассказал Туск журналистам на борту самолёта, следовавшего из Хельсинки в Варшаву.

Он отметил, что поначалу контакт между сторонами был стабильным: Навроцкий поддерживал обмен сообщениями и телефонные переговоры. Однако, по словам премьера, президент и его окружение сейчас «делают всё для эскалации конфликта» и вмешательства в полномочия правительства.

Туск добавил, что прекращает попытки связаться с канцелярией президента, поскольку считает текущее взаимодействие невозможным.

По данным польских СМИ, напряжение между Навроцким и Туском усилилось на фоне споров о внешнеполитическом курсе Варшавы. Одним из камней преткновения стал вопрос об украинских беженцах, которых президент Польши хочет лишить льгот.