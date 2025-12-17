Канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл детали переговоров по Украине — по его словам, стороны действительно обсуждают вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZDF.

«Сейчас между США, Россией, Украиной и Европой ведется разговор также о демилитаризованной зоне», — сказал он.

Политик выступил в поддержку создания такой зоны, поскольку это позволит «развести стороны конфликта». Он также подчеркнул, что создание «демилитаризованной зоны» не подразумевает введения «особой экономической зоны».

Мерц дал прогноз по принятию решения ЕС о российских активах

«Повторюсь, это все планы на будущее. Мы еще не дошли до этого», — пояснил Мерц.

Ранее канцлер ФРГ сообщил, что в Европе до сих пор присутствуют опасения насчет изъятия российских активов, поэтому нет уверенности, смогут ли государства ЕС договориться на саммите 18 декабря.