В Болгарии после досрочных выборов в парламент к власти может прийти коалиция, выступающая за диалог с Россией. Об этом сообщил болгарский евродепутат Петар Волгин в интервью «Известиям».

По его словам, ожидается, что болгарский президент Румен Радев, выступающий за нормализацию отношений с Москвой, создаст собственную партию, которая имеет все шансы добиться успеха на выборах. После этого может быть сформирована правящая коалиция с партией «Возрождение», которая также поддерживает развитие дружественных отношений с Россией, добавил Волгин.

«Если коалиция, о которой я говорю, действительно состоится, я ожидаю значительного улучшения отношений между странами», — сказал он.

Политолог: на Болгарию обрушились проблемы, и другого выбора у нее не было

Ранее стало известно о желании Кипра восстановить прямое авиасообщение с Россией после окончания конфликта на Украине.Глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис сообщил, что Кипр также рассчитывает на восстановление более широких экономических связей с российской стороной.