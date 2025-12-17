Будапешт не будет сотрудничать с ЕС в вопросе о российских активах

Венгрия больше не будет сотрудничать с Европейским союзом в вопросе о российских активах. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что Будапешт соблюдал принцип лояльного сотрудничества в отношении замороженных активов Российской Федерации. Но Евросоюз отверг его и лишил Венгрию ее прав. Поэтому, отметил Орбан, с этого момента венгерская сторона больше не обязана соблюдать этот принцип с ЕС.

16 декабря премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз хочет конфисковать активы Российской Федерации, поскольку иначе наступит крах нескольких европейских правительств.

Орбан пригрозил судом ЕС из-за российских активов

За день до этого Орбан сказал, что если мнение выступающего против конфискации российских активов Будапешта не будет учтено, то Венгрия на следующий день обратится в суд Европейского союза. Он уточнил, что если Москва оспорит в суде возможную конфискацию своих активов, то она точно одержит победу, это всего лишь вопрос времени.

