Рубио заявил о желании России «получить всю Украину»

Есть вероятность, что Россия желает получить под свой контроль всю Украину. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистом Vanity Fair Крисом Уипплом.

Уиппл пересказал беседу с Рубио, которая состоялась в октябре. Тогда он спросил у госсекретаря, разделяет ли он мнение президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин «хочет всю Украину». Рубио ответил, что на столе у переговорщиков есть предложения, которые дают возможность остановить конфликт на текущей линии фронта.

«К ним относятся значительные части украинской территории, включая Крым, который они контролируют с 2014 года. И русские продолжают отказываться. И начинаешь задумываться, может быть, этот парень хочет всю страну», — сказал тогда госсекретарь.

Ранее Рубио заявил, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года.

США и Европа разработали два документа по поддержке Украины после СВО