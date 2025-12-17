Лукашенко рассказал, что посоветовал Трампу перед встречей с Путиным на Аляске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что перед саммитом РФ и США на Аляске советовал американскому лидеру Дональду Трампу договориться с Россией остановить конфликт на Украине.

По словам белорусского президента, в августе во время разговора с главой Белого дома по телефону предупреждал его о необходимости настроиться на тяжелую работу, поскольку решить проблему с наскока не получится.

Лукашенко добавил, что поддерживает позицию Трампа, который говорит, что необходимо исходить из существующих реалий в вопросе прекращения боевых действий, то есть, отталкиваясь от результатов конфликта на сегодняшний день.

Лукашенко обратился к Европе с призывом насчет Украины

5 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что новый саммит Путина и Трампа возможен, но пока Москва не получала соответствующих сигналов от Вашингтона.

На Аляске президенты РФ и США провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Ранее Европа была «шокирована» печатным отчетом о встрече Путина и Трампа на Аляске.