«Россия хочет всё». Рубио допустил переход Украины под контроль Москвы

Россия, вероятно, стремится установить полный контроль над всей территорией Украины. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистом издания Vanity Fair Крисом Уипплом.

Уиппл пересказал беседу, состоявшуюся в октябре. Тогда он спросил у Рубио, разделяет ли тот мнение президента Дональда Трампа о том, что «Россия хочет всю Украину».

Рубио заявил о важности взаимодействия с Россией для мира на Украине

По словам американского дипломата, на переговорах обсуждаются варианты урегулирования конфликта, включая сохранение за Россией контролируемых территорий, в том числе Крыма. Однако Москва, отметил он, отказывается от таких условий.

«И тогда начинаешь задумываться, может быть, этот парень хочет всю страну», — сказал Рубио.

Журнал отмечает, что внутри команды Трампа нет единого взгляда на цели России по завершению конфликта на Украине.