Лукашенко сравнил Россию со «спящим медведем»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о причинах конфликта на Украине, сравнив Россию со «спящим медведем».

Своё мнение он озвучил в интервью телеканалу NewsMax TV, фрагменты которого приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что после смены власти в Киеве в 2014 году руководство страны взяло курс на искоренение русской культуры.

«Говорю вам как старый политик. Если ты живёшь рядом со спящим медведем, ну не буди его, найди нормальные отношения», — заявил Лукашенко.

Лукашенко предупредил об исчезновении Украины

Ранее глава Белоруссии также предупредил, что дальнейшее затягивание конфликта может привести к тому, что Украина как государство исчезнет с карты мира.

Также он подчеркнул, что украинский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Владимира Зеленского не вынудят пойти на мир.