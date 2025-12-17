Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал европейские страны перестать поставлять Украине новые вооружения. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

«Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие с европейцами», — сказал глава государства.

Он также оценил ситуацию на поле боя, отметив, что в настоящее время Россия побеждает в конфликте. При этом, по мнению белорусского лидера, затягивание боевых действий может привести к уничтожению Украины.

Ранее Лукашенко призвал Киев не отказываться от мирных переговоров. Он подчеркнул, что если украинские власти хотят сохранения страны, им следует договариваться с Москвой.