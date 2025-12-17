В ходе рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Гаагу произошло два досадных инцидента с устными переводчиками. Специалисты, переводившие на украинский язык выступления премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, допустили смысловые ошибки, дважды перепутав упоминания России и Украины.

Первый случай имел место во время заседания международной комиссии по вопросам возмещения ущерба. Переводчик, озвучивая заявление Схофа о подписании договора по созданию комиссии для рассмотрения претензий к России, оговорился, заявив, что «Россия должна компенсировать России все убытки». Ранее МИД Российской Федерации уже отмечал, что подобные инициативы ЕС о репарациях оторваны от реальности, а практика Брюсселя представляет собой присвоение замороженных активов.

Второй ляпус случился позднее на совместной пресс-конференции. Другая переводчица, интерпретируя слова главы нидерландского правительства о необходимости продолжения давления, по ошибке сказала о давлении «на Украину» вместо корректного указания объекта. Трансляция обоих мероприятий велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера.

Это не первый случай языковой неловкости, связанной с Владимиром Зеленским. В сентябре, выступая на английском языке в Совете Безопасности ООН, он перепутал слова «skies» (небо) и «skis» (лыжи), призвав усилить «лыжи» украинской ПВО, после чего самостоятельно поправил свою ошибку.