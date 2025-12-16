Названа возможная причина исчезновения судов в Бермудском треугольнике

Американские геофизики обнаружили загадочную структуру толщиной 20 км под земной корой, покрывающей океанского дно «Бермудского треугольника», пишет «Комсомольская правда».

Бермудским треугольником называют район в Атлантике, ограниченный Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. В последние 200 лет в этом регионе неоднократно бесследно пропадали суда и самолеты.

В частности, в марте 1918 года при загадочных обстоятельствах пропало судно «Циклоп», в ноябре 1925 года не дошел до Гаваны грузовой пароход «Котопакси», в декабре 1945 года над Бермудским треугольником исчезло звено из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер».

«Структура не похожа ни на что другое на Земле. Она гораздо менее плотная, чем все, что ее окружает, расположена между корой и мантией. Но частью либо того, либо другого не является», — отметили исследователи.

По их мнению, аномалия реагирует на землетрясения, запускает загадочные и еще не изученные процессы. В частности, способствует высвобождению гидратов метана, скапливающихся на океанском дне.

Выделившийся метан собирается в огромные пузыри, поднимается на поверхность и топит суда, предположили ученые.

Специалисты уточнили, что в ходе экспериментов запускали небольшие пузыри метана в бассейне и при их помощи легко топили макеты судов.