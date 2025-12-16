Киев расширил зону эвакуации в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила Святогорская городская военная администрация.

«Объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми из отдельных населенных пунктов Святогорской общины», — сказано в заявлении местных властей.

В сообщении уточняется, что людей вывезут из Святогорска, а также сел Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидоровка и Пришиб.

Город Святогорск находится на севере ДНР в подконтрольной украинской армии части республики. По данным на начало 2022 года, население этого населенного пункта составляло порядка 4,2 тысяч человек.