15 стран обязались помогать Украине

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что 15 стран взяли на себя обязательства оказывать помощь Киеву. Об этом сообщает «RT на русском».

По словам Шмыгаля, страны обязались оказывать как финансовую, так и военную помощь. Так, Германия планирует передать на военные нужды Украины 11,5 миллиардов евро в 2026 году, а Великобритания займется усилением украинского ПВО на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов (около 64,4 миллиардов рублей). Эти деньги будут взяты как из бюджета страны, так и из замороженных активов России.

Помимо этого, Канада, Нидерланды и Португалия планируют отправить Украине 30 миллионов канадских долларов (около 1,7 миллиардов рублей), 700 миллионов евро и 10 миллионов евро на беспилотники. Черногория, Дания и Новая Зеландия обязались сделать взносы в инициативу PURL — она позволяет союзникам по НАТО покупать у США оружие для ВСУ. Эстония также сделает взнос, но в IT-коалицию. Его размер составит 9 миллионов евро.

Кроме того, Литва планирует направить более 200 миллионов евро на военную поддержку Украины, а Латвия собирается выделить не менее 0,25% от собственного ВВП — около 110 миллионов евро. Еще 100 миллионов евро отправит Люксембург — эти средства станут дополнением к участию страны в инициативе PURL еще на 15 миллионов евро. Наконец, Норвегия пообещала отправить Украине военную помощь на 7 миллиардов евро.

В свою очередь, Польша и Чехия обязались помощь ВСУ со снарядами — Варшава собирается прислать Украине 155-мм снаряды, а Прага профинансировать поставку 760 тысяч снарядов для артиллерии.