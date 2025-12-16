Глава аппарата Белого дома Уайлз заявила, что у Трампа характер алкоголика

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз охарактеризовала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа как человека с психологией алкоголика, заявив, что он ведет себя так, будто ему все по силам.

— У Трампа характер алкоголика. Он действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не может сделать, — сказала она в интервью Vanity Fair.

Издание опубликовало обширное интервью с Уайлз о разных аспектах работы администрации с критикой нескольких высокопоставленных фигур. Она уже обвинила журнал в игнорировании контекста и в выборочном цитировании ее слов.

16 декабря сообщалось, что Дональд Трамп заказал вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио новые ботинки. Незадолго до этого американский лидер на встрече в Овальном кабинете Белого дома обрушился с критикой на внешний вид чиновников, сказав, что лица такого уровня не должны одеваться подобным образом.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что Трамп из еды больше всего любит мясные стейки и шоколадное мороженое.