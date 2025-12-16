В Белом доме назвали Трампа человеком с характером алкоголика

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз назвала президента США Дональда Трампа человеком с характером алкоголика. Об этом она заявила в интервью изданию Vanity Fair.

«У Трампа характер алкоголика. Он действует, исходя из убеждения, что нет ничего, что он не может сделать», — сказала она.

Впоследствии Уайлз обвинила журнал в выборочном цитировании и вырывании ее слов из контекста. Сам Трамп много раз заявлял, что он не употребляет алкоголь и считает это одним из своих «немногих хороших качеств».

Ранее Уайлз заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал скандал с Трампом на встрече в Белом доме в феврале. По ее словам, перепалка стала следствием грубого поведения Зеленского и его окружения.