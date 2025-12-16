Во вторник правительство Соединенного Королевства объявило об официальном старте разбирательства по факту "вмешательства из-за рубежа" в политические процессы внутри страны.

Согласно информации, опубликованной в прессе, предметом расследования станут нормы финансирования политических объединений и правила проведения предвыборных кампаний. Предание гласности итогов работы комиссии ожидается в конце марта.

Тем временем, в сердце Лондона сторонники правых взглядов в Великобритании организовали масштабную рождественскую акцию протеста, направленную против, по их мнению, утраты христианских ценностей в стране. Организатор мероприятия, Томми Робинсон, заявил, что акция носит аполитичный характер. Однако не все участники демонстрации воздержались от использования политических лозунгов.