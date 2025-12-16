Переводчицы во время визита Зеленского в Гаагу перепутали РФ и Украину
Переводчицы во время визита Владимира Зеленского в Гаагу во вторник, 16 декабря, дважды перепутали Россию и Украину, пишет РИА Новости.
По данным агентства, прикрепленные к делегации Украины переводчицы с английского и нидерландского языков на украинский сделали грубые ошибки в ходе трансляции заявления премьер-министра Нидерландов Дика Схофа.
Глава кабмина отметил, что Нидерланды совместно с Советом Европы и Украиной во вторник подписали договор о создании комиссии по рассмотрению заявок о возмещении Россией ущерба украинской стороне.
«Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки», — заметила одна из девушек.
Вторая «потребовала», чтобы Европа и Нидерланды «продолжили давить на Украину».
«Трупы НАТО и ЕС»: оговорка переводчика на брифинге шокировала Зеленского
Трансляцию заседания международной комиссии и последующего общения с медиа вел офис Зеленского на своем YouTube-канале.
Ранее сообщалось, что переводчица значительно исказила слова президента России Владимира Путина во время встречи российского лидера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Так, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».