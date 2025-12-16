Переводчицы во время визита Зеленского в Гаагу перепутали РФ и Украину

Переводчицы во время визита Владимира Зеленского в Гаагу во вторник, 16 декабря, дважды перепутали Россию и Украину, пишет РИА Новости.

По данным агентства, прикрепленные к делегации Украины переводчицы с английского и нидерландского языков на украинский сделали грубые ошибки в ходе трансляции заявления премьер-министра Нидерландов Дика Схофа.

Глава кабмина отметил, что Нидерланды совместно с Советом Европы и Украиной во вторник подписали договор о создании комиссии по рассмотрению заявок о возмещении Россией ущерба украинской стороне.

«Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки», — заметила одна из девушек.

Вторая «потребовала», чтобы Европа и Нидерланды «продолжили давить на Украину».

Трансляцию заседания международной комиссии и последующего общения с медиа вел офис Зеленского на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что переводчица значительно исказила слова президента России Владимира Путина во время встречи российского лидера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Так, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».